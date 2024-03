Cantiere in via Tibet Lavori all’area mercatale

(Di sabato 23 marzo 2024) Il territorio comunale di Arcidosso è una cielo aperto. Mentre il sindaco Jacopo Marini si avvicina alla fine del secondo mandato, il capoluogo e le frazioni si popolano di cantieri. È partito in questi giorni quello ad esempio di viaper la riqualificazione dell’area. Isono stati divisi in due lotti, il primo affidato alla ditta Marcello Rossi di Castel del Piano ed il secondo all’impresa di Angelo Vichi di Vivo d’Orcia ed avranno una durata di 60 giorni. Il costo complessivo dell’opera è di 250 mila euro. Il progetto è degli architetti Gabriele Franza e Francesco Marchini. L’intervento si inserisce quindi nella più vasta opera di riqualificazione dell’area pedonale di viache in questo ultimo anno ha portato all’inaugurazione della struttura polivalente ...

