Canottaggio | Memorial Paolo D’Aloja 2024 | 25 podi per l’Italia nella prima tornata di finali

Sul lago di Piediluco è andata in scena la prima parte del Memorial Paolo d’Aloja, che ha visto la compagine azzurra dominare le finali senior e pesi leggeri. L’Italremo colleziona dieci ori, cinque ... (sportface)

Il Memorial Paolo d’Aloja, giunto ormai alla trentottesima edizione, ha preso il via nelle acque di Piediluco. Ventotto le nazioni in gara, oltre 200 atleti che si sfideranno in uno dei primi ... (oasport)