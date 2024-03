Campi Flegrei | la nuova mappa delle zone a rischio

(Di sabato 23 marzo 2024) All’interno della pianificazione speditiva di emergenza è stata individuata la “zona di intervento” nelle aree dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli maggiormente interessate dal fenomeno bradisismico e quindi da sismicità e deformazioni del suolo dei. Sul sito della Protezione Civile nazionale è stata pubblicata ladi pianificazione speditiva per il

partono domani i corsi di formazione per i volontari di protezione civile sul rischio bradisismico ai Campi Flegrei . La Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento di protezione civile della ... (ildenaro)

Tempo di lettura: < 1 minutoPartono domani i corsi di formazione per i volontari di protezione civile sul rischio bradisismico ai Campi Flegrei . La Regione Campania, in raccordo con il ... (anteprima24)

“Passioni nel Blu”: incontro al Castello di Baia sulla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico - BACOLI - In una data significativa, in cui si celebra la giornata mondiale dell'acqua, si è tenuto nella prestigiosa location del castello di Baia l'evento ...napolivillage

Sciame sismico, partono gli studi delle case per evitare pericoli - I Campi Flegrei sono un'area meravigliosa dal punto di vista naturale, archeologico e climatico ma sono soggetti a fenomeni naturali da sempre. Siamo in ...ilfattovesuviano

Campi Flegrei, al via corsi formazione sul rischio bradisismico - Napoli, 22 mar. (askanews) – Partono domani i corsi di formazione per i volontari di protezione civile sul rischio bradisismico ai Campi Flegrei.La Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento di ...askanews