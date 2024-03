Camion si ribalta sull’A1 Milano-Napoli | chiuso tratto

Forlì, 20 marzo 2024 – Incidente sull’A14 in direzione Bologna: un grosso bilico si è rovesciato e chiude del tutto il passaggio sull’autostrada, in quanto è sdraiato su tutte e tre le corsie. ... (ilrestodelcarlino)

Ravenna, 20 marzo 2024 – Incidente sull’A14 in direzione Bologna: un grosso bilico si è rovesciato e chiude del tutto il passaggio sull’autostrada, in quanto è sdraiato su tutte e tre le corsie. ... (ilrestodelcarlino)

Perde il controllo dell'auto e si ribalta in un terreno agricolo, ferita 37enne - La donna è stata trasportata in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Crema. Sul posto per i rilievi i carabinieri della Radiomobile ...laprovinciacr

Camion finisce sul guard rail sull’ A7 allo svincolo di Bolzaneto: mezzo rimosso e tratto riaperto - E' successo intorno alle 6. Nessun ferito ma il tratto autostradale verso Genova è rimasto chiuso per circa 2 ore e trenta ...genova24

Chiuso tratto sulla A1 per un Camion ribaltato, 2 km di coda - A causa di un incidente al km 626 che ha visto coinvolto un mezzo pesante ribaltato che ostruisce la carreggiata, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Frosinone e ...ansa