Cambia ancora il tabellone di Sinner a Miami | Paul si ritira | scenario diverso per gli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo la lunga attesa per la pioggia, arriva subito un colpo di scena nella giornata odierna del Masters 1000 di2024. Tommy, semifinalista una settimana fa a Indian Wells e testa di serie n.13 del seeding in Florida, è infatti uscito di scena dal torneondosi nel corso del secondo set del suo match d’esordio contro la wild card americana Martin Damm., in svantaggio per 1-2 dopo aver vinto il primo set 6-4, è stato costretto ad alzare bandiera bianca in seguito ad un brutto infortunio alla caviglia sinistra. Una notizia sicuramente pesante per ilmaschile, che interessa in prospettiva da vicino anche il nostro portacolori Jannik. L’azzurro, n.3 ATP accreditato della seconda testa di serie, poteva infatti entrare in rotta di collisione con il ...