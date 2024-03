Calzona determinato | “Abbiamo chiamato chi ha le palle per aiutare la Slovacchia”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 23 marzo 2024) Le parole di Francescoprima dell’amichevole-Austria: determinazione, coesione e rispetto nel calcio. Francesco, figura poliedrica nel mondo del calcio, svolge un ruolo cruciale sia come allenatore del Napoli che come commissario tecnico della nazionale slovacca. Nelle sue parole traspare una filosofia basata sul duro lavoro e il rispetto per ogni giocatore. “chi ha leperla”, ha dichiarato con fermezza, riferendosi alla sua squadra nazionale. “Non mi interessano gli alibi. Giocheremo con i ragazzi che sono qui, che ci hanno accompagnato fino all’Europeo e che meritano il nostro rispetto. La felicità e l’entusiasmo dei giocatori sono per me più importanti ...