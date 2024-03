Calhanoglu | «Resto all’Inter! Scudetto col Milan? Guardiamo a noi»

(Di sabato 23 marzo 2024)si è espresso sul suo futurorispondendo in maniera netta e secca. Poi su campionato e crescita della sua Turchia. CALMA ? A Sport Mediaset, Hakansu alcuni temi legatie non: «Pallone d’Oro? Ho risposto, voglio sempre migliorare. Inter? Manca poco allo, ma abbiamo altre partite importanti e ci penseremo dopo. Campionato col? Vediamo. Io sono calmo, tutti siamo calmi ea noi stessi. Champions League? Ci abbiamo provato, rimango, certo». SQUADRA GIOVANE ?sulla sua Turchia: «Per noi sì, abbiamo una squadra giovane e stiamo crescendo. E’ stato un bel test contro una squadra forte, noi dobbiamo fare ancora un po’ di strada per essere al top. Montella ...

Osimhen convocato per Inter-Napoli L'attaccante si è allento in parte col gruppo: le ultime - L'attaccante del Napoli ha svolto stamani un allenamento personalizzato in campo e successivamente ha svolto parte della seduta con il Resto in gruppo ... con Barella e Calhanoglu a completare il ...tuttomercatoweb

Game over Inter, Calhanoglu: “Percorso giunto al termine” - Termina il percorso dell’Inter in Champions League nel rammarico generale, anche Calhanoglu e Thuram delusi ma resta ancora l’obiettivo principale da portare a casa per i tifosi Non è stato il ...interlive

Calhanoglu bis: dal Milan all’Inter, può firmare lunedì - Nel 2021 il ‘Diavolo’ dovette incassare la beffa del passaggio a parametro zero di Hakan Calhanoglu all’Inter. Il turco nella Milano nerazzurra sta vivendo la fase migliore della sua carriera con ...calciomercato