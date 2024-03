Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2024 oggi in tv | orari 23 marzo | programma | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Siamo arrivati all’ultimo giorno di competizioni al Bell Centre di Montrèal, imponente struttura che ospita questa settimana i Campionatididi figura. Sarà un atto finale al cardiopalma per l’Italia che reciterà un ruolo da protagonista in entrambi i segmenti in. A partire dalle ore 18:30 partirà infatti la free dance della danza sul ghiaccio, con Charléne Guignard e Marco Fabbri motivati a conquistare per il secondo anno consecutivo la medaglia d’argento, approfittando della solida seconda posizione conquistata dopo la rhythm dance alle spalle di Madison Chock-Evan Bates e del buon margine con Piper Gilles-Paul Poirier. A partire dalle 23:00 scatterà invece illibero individuale maschile, dove i fari saranno puntati su Nikolaj Memola che, a seguito della ...