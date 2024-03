Calciomercato Torino | ipotesi Musso per la porta? Gli scenari

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilragiona sul fronte portiere, dall’Juanal futuro di Vanja Milinkovi?-Savi?, gliper l’estremo difensore Continua a tenere banco il futuro di Vanja Milinkovi?-Savi? in casa. O più in generale, se vogliamo, il club granata prosegue senza sosta nel percorso di interrogazione per decidere la figura a cui affidare il

mossa di calciomercato in casa Torino per il futuro: il club granata ha deciso di blindare Gvidas Gineitis , centrocampista lituano classe 2004. La conferma è arrivata direttamente dal club granata ... (calcioweb.eu)

Il portiere dell’Atalanta Juan Musso è fortemente nel mirino d Torino per la prossima sessione di calciomercato Con Carnesecchi in rampa di lancio, l’Atalanta sta valutando chi potrà essere il suo ... (calcionews24)

Giovanili - Under 15 e 16 alla ricerca di punti play off - UNDER 18 - Impegno complicatissimo per il Torino di Larocca nella venticinquesima giornata di campionato: i granata ospiteranno nell'anticipo la capolista Inter al Valentino Mazzola ...torinogranata

Bellanova, stagione da sogno: assist, nazionale e sirene dalla Premier League! E Spalletti osserva… - L’esterno classe 2000 del Torino è uno dei calciatori che più sta emergendo nello scacchiere di Ivan Juric. Un giocatore letteralmente cambiato e migliorato dopo i due anni con Cagliari e Inter. E non ...tag24

Pagina 1 | Calvo a sorpresa: “Sogno la Juve a Milano”. Poi parla del nuovo sponsor - Il dirigente bianconero ha svelato alcuni progetti del club per il futuro e ha analizzato la differenza tra la Serie A e la Premier League ...tuttosport