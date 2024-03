Calciomercato Milan | il Lipsia spara alto per Benjamin Sesko La richiesta…

(Di sabato 23 marzo 2024) Nel prossimoilcercherà un centravanti, ma ilnon ha intenzione di fare sconti perNella prossima estate diilsi concentrerà sul centravanti. La società infatti ha deciso di fare un investimento importante su questo ruolo per assicurarsi il bomber dei prossimi anni. La maggior parte del budget quindi sarà indirizzata su questa operazione e la dirigenza sta pensando al nome giusto per sostituire Olivier Giroud, che lascerà a fine stagione. I dirigenti rossonero vogliono un attaccante giovane e forte, che possa raccogliere l’eredità del francese. Uno dei nomi in cima alla lista è quello di, talentuoso attaccante del. Lo sloveno in ...

Il Milan continua nella sua caccia all' attaccante . I rossoneri vagliano diversi profili ed uno di questi sembra non essere tramontato (pianetamilan)

Milan, scelto il regista del futuro: è un ex obiettivo Toro - Il Milan ha scelto il regista per la prossima stagione di Serie A. Come spiega Tuttosport, Sofyan Amrabat tornerà alla Fiorentina dal prestito al Manchester ...torinogranata

ULTIM’ORA Milan, in arrivo il nuovo regista: per Adli possibile cessione per fare cassa - La stagione non è conclusa, ma il Milan pensa al Calciomercato per la prossima estate. Oltre alla ricerca di un nuovo attaccante, infatti, la società rossonera starebbe pensando all’acquisto di un nuo ...tuttomercato24

Nazionali fatali anche per il Milan: pure Pioli in emergenza infortuni - La pausa nazionali sta creando tanta apprensione anche in casa Milan: notizie negative per Pioli, emergenza infortuni anche per i rossoneri Anche a campionato fermo, un sabato sera movimentato, pure t ...calciomercato