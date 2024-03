Calciomercato Milan – Giroud verso Los Angeles | vuole raggiungere Lloris

Pardo: "Il calcio italiano è nell'alta borghesia europea" - "Il calcio italiano sta abbastanza bene. Mi aspettavo molto di più dall'Inter in Champions: sono rimasto sorpreso dall'eliminazione dei nerazzurri - le parole di Pierluigi ...tuttojuve

Milan, Giroud polemico sul VAR: "Mi dà fastidio, vorrei ritrovare spontaneità" - L'attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato a Canal Plus toccando diversi temi legati all'attualità del mondo rossonero e del calcio in generale: "Cosa cambierei nel calcio attuale Perdonatemi l ...tuttonapoli

Gand-Wevelgem 2024: tutti gli italiani in gara. Jonathan Milan la punta - Domenica 24 marzo va in scena l'86esima edizione della Gand-Wevelgem, corsa in linea maschile di un giorno tra le strade del Belgio. Più di 250km per scaldare le gambe in vista del Giro delle Fiandre ...oasport