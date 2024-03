Calciomercato Lazio | colloquio Hysaj-Lotito | il retroscena

(Di sabato 23 marzo 2024) Elseidha avuto uncol Presidente Claudioper discutere del proprio futuro dopo il cambio di allenatore Elseid, terzino della, potrebbe salutare i biancocelesti. A lanciare l’indiscrezione è il Corriere dello Sport che racconta di untra l’albanese e Claudio, patron del club capitolino, per discutere del futuro.

Presentazione Tudor, Lotito: "Non è stata una scelta data dall'emergenza, è la persona giusta per la nostra squadra" - Ad introdurre la conferenza di presentazione di mister Igor Tudor è stato il presidente della Lazio Claudio Lotito. Questo l'intervento del patron biancoceleste: "E' un po' di tempo che non mi vedete, ...laziopress

JUVENTUS - Calvo: "La Serie A non è sviluppata quanto Premier e Liga, il Mondiale per Club Grande opportunità" - Il Managing Director Revenue & Football Development della Juventus Francesco Calvo, in un’intervista rilasciata a Calcio e Finanza: "A livello prettamente commerciale Milano offre opportunità ...napolimagazine

IL PENSIERO - Marra: "Acerbi L’offesa a Juan Jesus è di una gravità enorme, anche per l’impatto sui giovani" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Marra, avvocato esperto di diritto sportivo. Come commenta la vicenda che vede coinvolti Juan Jesus e Acerb ...napolimagazine