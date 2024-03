Calciomercato | il difensore lascia la Serie A | piomba il Manchester United

(Di sabato 23 marzo 2024) Ildel club italiano è un chiaro obiettivo della squadra inglese che è pronta a tutto pur di averlo in squadra; la notizia. L’ombra delinizia ad essere sempre più grande. Il campionato giunge verso la sua conclusione e tra pochi mesi la finestra estiva delsarà aperta. I club dovranno mettere a segno i colpi giusti e vendere i probabili esuberi, tra questi però potrebbero esserci anche addii indesiderati da parte di alcuni club. Dall’Inghilterra sono difatti sicuri suldella Juventus: Gleison Bremer. Il brasiliano a fine stagione potrebbe fare le valigie verso il campionato inglese. Bremer corteggiato dal Man Utd Ilbrasiliano alla Juve ha avuto un buon impatto e sono molte le società che lo vorrebbero in rosa. Ora però c’è lo United che ...

