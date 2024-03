Calcio Terza | Avane e La Corte sul filo!

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Pisa 22 marzo 2024 – Nel girone B dellaCategoria pisana resiste l’equilibrio, e che equilibrio! Primo posto condiviso da Laedesattamente con quaranta punti in diciotto gare: per entrambe dodici vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Incredibile ma vero anche lo stesso numero di reti realizzate (quarantadue) mentre Laha subito tre gol in meno (quindici) dell’(diciotto). In questo turno gli empolesi hanno osservato il riposo mentre Laè andata a vincere al Comunale Abetone di Pisa contro la squadra locale della Freccia Azzurra (0 – 2). I gol di Saviozzi e Bellini hanno permesso l’aggancio. Al terzo posto il Porta a Lucca che si è imposto 0 – 3 sul campo del Ponzano: doppietta di Cascioli e rete di Giuffrida. Una doppietta che lancia Cascioli a ...