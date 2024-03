Calcio | Roma Dybala si allena a parte | Abraham in gruppo

Si avvera il sogno di Eriksson, va in panchina al Liverpool - Lo svedese, 76 anni è entrato con un sorriso in campo mentre dagli spalti veniva intonato l'inno del club "You Will Never Alone", prima del Calcio d'inizio. Eriksson ha poi preso posto in panchina, ...ansa

Juniores nazionali: Il Grosseto viene fermato in casa dalla Romana FC, il Follonica cala il poker contro l’Ostia Mare. - I biancorossi scivolano a -7 e ora si fa difficile raggiungere il primo posto per i ragazzi di mister Corti, che devono anche guardarsi alle spalle, visto che il Trastevere e la Roma City sono ...grossetosport

Osvaldo potrebbe tornare in campo: la proposta del Tallares - L’ex attaccante di Roma e Inter non ha avuto paura nel toccare argomento ... Provare a tornare protagonista nel mondo del Calcio, magari dando vita alla scalata della squadra che gli ha offerto ...tag24