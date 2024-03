Calcio Prima e Seconda Categoria | risultati e marcatori della 25^ giornata

(Di sabato 23 marzo 2024) Inpari tra Olimpia Marzocca e Sassoferrato Genga. Vince il Montemarciano ed anche la Labor nello scontro salvezza contro la Sampaolese. Inin testa tutti pareggi VALLESINA, 23 marzo 2024 – Tanti pareggi ed anche sorprese ecclatanti come il 5-2 inflitto dal Senigallia alla Filottranese. I temiInla sfida clou tra l’Olimpia Marzocca e il Sassoferrato Genga è finito 0-0 mentre il Montemarciano ha battuto lo Staffolo. Vince la Labor, 3-1, contro la Sampaolese mentre termina con un sonante 5-2 la sfida tra Senigalliae Filottranese. Adesso la corsa ai play off è come una volata nel ciclismo: nel giro di 4 punti, per due posti, ci sono sette ...

