Calcio giovanile Poggio a Caiano salvo negli Allievi B di merito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo aver conquistato allo spareggio la vittoria del campionato Giovanissimi regionali, ilconcede il bisB dicon la salvezza nella massima competizione di categoria. Permanenza nel girone diche è arrivata con cinque giornate d’anticipo per la truppa di Claudio Del Bianco e del direttore sportivo Jacopo Masi. Decisiva è stata la vittoria per 3-0 al Martini contro la Fortis Juventus. Un’affermazione che ha visto bomber Giannitti come grande protagonista, con una doppietta, a cui poi ha fatto seguito la marcatura di Casini. Tre punti che significano salire a quota 34 punti a paricon una società storica per la Toscana come il Margine Coperta, e che rendono il...