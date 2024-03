Calcio Femminile | la Roma stende il Sassuolo e blinda il primato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Doppietta di Giugliano e super gol di Giacinti. Lailal “Tre Fontane” con un sonoro 3-0, specchio di una partita a senso unico, in un match valevole per la seconda giornata della Poule Scudetto di Serie A. Le giallorosse di Alessandro Spugna, che hanno chiuso la regular season al primo posto, con i tre punti ottenuti contro ilsi portano a quota 54 in classifica, allungando a +10 sulla Juventus Women, fermata sul 3-3 dall’Inter. Il risultato maturato sul campo di casa permette dunque alladire ilcompiendo un altro passo verso la conquista dello Scudetto. La vittoria contro ilera ampiamente pronosticabile, vista l’enorme differenza di punti tra le due squadre al ...