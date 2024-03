Calcio | annullata l’amichevole Russia-Paraguay dopo l’attentato a Mosca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) E’ statatra, in programma allo stadio Dynamo dinella giornata di lunedì 25 marzo. Una decisione inevitabilel’attacco armato a Krasnogorsk, rivendicato dall’ISIS, che ha causato circa 100 morti. “A causa del, la Federrussa e la Federparaguaiana hanno deciso di annullare” si legge in una nota della Federazione russa. Non è da escludere tuttavia che il match venga riprogrammato in futuro. SportFace.