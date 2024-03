Brunetta | oltre alla pensione prenderà anche lo stipendio dal Cnel | spunta la norma all’interno del Pnrr

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 23 marzo 2024) Il 73enne ex ministro e parlamentare di Forza Italia Renato, attualmente presidente del, potrebbe percepire unoper il suo incarico, nonostante percepisca già una. La disposizione è contenuta nell’articolo 10 del recente decreto, presentato dal governofine di febbraio e attualmente in fase di esame presso la Camera dei Deputati,della commissione Bilancio, che dovrà valutarlo e, eventualmente, apportarvi modifiche prima della sua conversione in legge. Daniela Torto, capogruppo del M5s in commissione, ha annunciato di aver presentato un emendamento volto a eliminare tale. Sebbene non siano stati specificati importi, l’articolo stabilisce che il totale della retribuzione ...