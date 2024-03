Bruce Springsteen dopo la malattia | “Mi stava uccidendo” | cos’ha detto

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 23 marzo 2024) Sirius XM Radio ha raccolto le prime dichiarazioni dila. Il Boss è tornato sul palco insieme alla E Street Band per un concerto a Phoenix, Arizona,il lungo stop dovuto alle sue condizioni di salute. Come sta oggi il cantautore? Le parole dilaIntervistato da Sirius XM Radio,ha: “Il diaframma mi faceva così male che quando mi sforzavo di cantare era come se mi stesse“. Cosa lo? A settembre il Boss si è trovato costretto ad annullare i concerti negli Usa per un’ulcera peptica per la quale i medici gli ...