Brescia ha la sua “stella“ La rinascita di Stapelfeldt | Io capitana tra gli uomini con il mito di Cristiano»

(Di sabato 23 marzo 2024) Lo sport è sempre stato parte integrante della sua vita, anche se il calcio le ha dato notorietà e successi. Lei è Nina, calciatrice svizzera classe 1995, che da questa stagione veste la maglia del, in cerca di rilancio, dopo qualche stagione contrassegnata da infortuni e ricadute che l’hanno costretta a ripartire, per la prima volta, dalla Serie B. La sua è tuttavia una carriera che parte da bambina, proprio in Svizzera, dove inizia a giocare a calcio quasi tra i banchi di scuola: "Ho scoperto di amare questo sport tra una lezione e l’altra – spiega l’attaccante delle rondinelle – visto che appena c’era una pausa tra una lezione e l’altra, volevo giocare sempre e solo a calcio. All’epoca dovevo chiedere il permesso alle maestre di poter andare con i maschi a giocare perchè la nostra classe era divisa in due, tra maschi e ...

