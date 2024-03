Brasile | il ct Dorival | “Robinho e Dani Alves? Serve pensare alle vittime”

(Di sabato 23 marzo 2024) Il ct della Nazionale brasilianaJunior parla del caso, calciatori condannati per stupro: “Comenatore della nazionale, ho l’obbligo di parlare. Penso che sia una situazione molto delicata. Pensofamiglie e soprattuttocolpite da questi casi che si verificano ogni giorno nel nostro paese e in tutto il mondo. Se è stato dimostrato che c’è stato un crimine, deve essere punito anche se mi fa male al cuore dire questo su una persona con cui ho sempre avuto un rapporto eccezionale. Non ho avuto l’opportunità di lavorare conel (, ndr), ma tutti conosciamo la sua storia nel calcio. È un momento difficile per tutti noi per esprimerci in queste ...

Calcio: ct Brasile, "Robinho e Alves Pensiamo alle vittime" - la nazionale del Brasile e la Federazione di calcio hanno finalmente rotto il silenzio. "Come allenatore della nazionale, ho l'obbligo di parlare", ha detto il ct Dorival Junior in vista ...ansa

Ancora Danilo: “Centrale alla Juve e terzino con il Brasile Non cambia niente” - Danilo è una delle colonne portanti della Juve, fondamentale in fase difensiva. In Nazionale, però, il brasiliano non gioca difensore centrale come in bianconero ma terzino. Intervenuto in conferenza ...juvenews.eu

Danilo: “Prima capitano della Juve, ora del Brasile. Un sogno” - Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro con il Brasile il difensore della Juve Danilo ha parlato della fascia di capitano ...juvenews.eu