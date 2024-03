Boxe | Michael Magnesi vs Masanori Rikiishi oggi in tv | programma | orario e streaming Eliminatoria Mondiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) L’incontro che può valere una carriera si presenta a 29 anni per, campione silver WBC dei pesi superpiuma, pronto a salire sul ring contro il giapponese, detentore del titolo WBO dell’Asia-Pacifico. Stasera, venerdì 22 marzo, il pugile italiano difenderà la sua cintura, ma proverà a conquistare anche qualcosa in più: l’incontro è infatti valevole come semifinale per il titolo Gold, detenuto dal texano O’Shaquie Foster. Con una vittoria,guadagnerebbe la chanceper una delle quattro principali cinture, dopo essere già stato campione iridato della sigla IBO. Al Palasport Alfredo Romboli di Colleferro è tutto pronto per una serata potenzialmente storica per il pugilato pro italiano. L’evento che vedràe ...