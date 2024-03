Boxe | finale amaro per Michael Magnesi | domina la contesa | poi va ko all’ultima ripresa contro Rikiishi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Un, una delusione enorme per, che al Palasport Alfredo Romboli di Colleferro va ko nell’ultimaal cospetto di Masanori. Un match quasi perfetto, quello condotto dal pugile laziale, in totalello per 10 delle 12 riprese, prima di finire in balia dell’avversario proprio nei minuti finali. Un main event in cuiè salito sul ring aggressivo sin dalla prima, senza alcun timore reverenziale, anche a costo di cercare di strafare e concedersi qualche rischio di troppo. La perseveranza di, detentore del titolo WBO dell’Asia-Pacifico, però ha la meglio: il pugile proveniente dal Sol Levante si difende strenuamente nei momenti più difficili della ...