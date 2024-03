Bonus 500 euro agli ISEE entro 10 000 euro | gioia per il nuovo aiuto ufficiale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 23 marzo 2024) Non solostatali: spesso in Comuni e Province si attuano aiuti alle famiglie in base alle disponibilità economiche. In Italia la situazione affitti è abbastanza drammatica: i canoni sono molto alti, da Nord a Sud e le famiglie non riescono molto facilmente ad onorare tutte le spese. Consideriamo anche il fatto della mancanza di lavoro, dell’inflazione che ha fatto salire i prezzi alle stelle e anche dell’aumento del prezzo dell’energia. Sono in atto diversi progetti per aiutare chi habasso – Cityrumors.itOltreaiuti previsti dal Governo, come ad esempio l’Assegno di Inclusione, che però spetta a chi è in gravissime difficoltà economiche, arrivano per fortuna supporti anche per chi – pur lavorando – riesce a fatica ad arrivare a fine mese. Ecco come funziona ilper glisotto ...