Bonifiche | sorveglianza e informazione Ecco come si prepara l’Italia contro la Dengue

(Di sabato 23 marzo 2024) Il comune di Busto Arsizio, cittadina in provincia di Varese, ha diramato ieri nel primo pomeriggio una nota su un caso di sospetta positività da. Seguita dalle operazioni di disinfestazione che dureranno fino a domani e con l’invito ai cittadini di adottare ogni misura precauzionale durante i vari trattamenti del territorio. CHE TIPO DI MALATTIA È LAMa cosa è lae cosa sta succedendo?si legge dal sito dell’Istituto Superiore di Sanità, EpiCentro – L’epidemiologia per la sanità pubblica, laè una malattia di origine virale, causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed “è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è ...