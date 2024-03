Bollate | Data Center | il via entro la fine dell’anno

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 23 marzo 2024) . La scorsa settimana nelle paginesi del Notiziario è comparsa una breve notizia in cui l’amministrazione comunale informava che, con una delibera di giunta, era stato avviato il procedimento “per la proposta di Piano di lottizzazione in variante al Pgt per l’ambito di trasformazione numero 12 ...