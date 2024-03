Bobby Solo | «Olghina di Robilant sapeva far l’amore | mi consumava | pesavo 55 chili» Corsera

(Di sabato 23 marzo 2024)racconta al Corriere della Sera i suoi inizi quando la Ricordi lo voleva cacciare, ma «ero il cocco del direttore Mariano Rapetti, padre di Mogol. “Ce l’hai una canzone?”. “Avrei un pezzo che ho scritto in cucina, mentre mamma lessava le patate”. “E come fa?” “Forse dietro quella duna, quando spuntera? la luna”». Oddio, proprio bello il testo non era. «Infatti l’hanno riscritto, ma la musica era forte. Ed e? diventata: “Da una lacrima sul viso, ho capito tante cose”. La senti? Gianni Ravera, che mi trascino? in camerino. “Ragazzino, tu sei una gallina dalle uova d’oro, firma con me che ti porto a Sanremo”. La incisi a Roma negli studi della Rca sulla Tiburtina. Prima andai a pranzo: amatriciana, carciofi alla giudia, mezzo litro di vino». Era il 1964. Al Festival canto? in playback e fece scandalo. «Rimasi senza voce». La sera ...

Vendette 2 milioni e mezzo di copie in Italia e 12 nel mondo». I primi 45 giri sfigati però se li comprava da Solo. «Da Discoland in corso Lodi a Milano. "Mi dà cinque copie di Bobby Solo".

Bobby Solo, in occasione del suo 79esimo compleanno, è stato oggi ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo: in collegamento anche suo figlio Alen.