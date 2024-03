Blinken condanna i ' terribili attacchi a Mosca'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Antonyhato "ie il terrorismo in tutte le sue forme". Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. "Gli Stati Unitino fermamente il letale attacco terroristico di ieri a- si legge nella nota del dipartimento di Stato - Inviamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle persone uccise e a tutte quelle colpite da questo crimine atroce. Condanniamo il terrorismo in tutte le sue forme e siamo solidali con il popolo russo nel piangere la perdita di vite umane a causa di questo evento orribile".