Blake Lively cancella il post a presa in giro su Kate Middleton e chiede scusa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 23 marzo 2024)qualche giorno fa, per promuovere il suo brand di alcolici, aveva fatto realizzare un photoshop fatto male ironizzando proprio sulla celeberrima foto dicon i figli condivisa in occasione della festa della mamma. Testa copia-incollata in maniera grossolana su un corpo di un’altra donna distesa in piscina, drink in mano e slogan pronto: “Sono così entusiasta di condividere questa nuova foto che ho scattato oggi per far conoscere i nostri prodotti. Ora capite perché sono sparita“. Quel, alla luce delle recenti dichiarazioni di, è stato rimosso.si èta per aver pubblicato giorni fa una foto modificata con Photoshop facendo ironia sulla foto modificata di ...