Bimbo morto in ospedale a 3 anni | i genitori | Non chiudete il caso

(Di sabato 23 marzo 2024) Sassuolo, 23 marzo 2024 – Ad un anno dalla morte del piccolo Gabriele Cirnigliaro, il bambino di duee mezzo deceduto il primo marzo del 2023 all’di Sassuolo, dove era stato portato daiin seguito ad alcuni problemi di salute è stata fissata per il due maggio l’udienza di opposizione all’archiviazione proposta dalla procura. A presentare opposizione l’avvocato Roberta D’Aquino, che rappresenta i. Per il decesso del bambino, lo ricordiamo, la procura aveva iscritto sul registro degli indagati, come atto dovuto la pediatra di base e due pediatre dell’con l’ipotesi di reato di ‘responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario’ . Al termine degli accertamenti, però, la procura ha escluso responsabilità dei sanitari depositando la richiesta ...