Biden firma legge per evitare Shutdown

(Di sabato 23 marzo 2024) 20.50 Il presidente degli Stati Uniti, Joe, hato un disegno didi bilancio da 1,2 miliardi di dollari che permetterà di finanziare l'amministrazione federale per la durata dell' anno fiscale e dilo. "Il disegno didi finanziamento bipartisan che ho appenato, mantiene il governo attivo, investe nel popolo americano e rafforza la nostra economia e la sicurezza nazionale", ha affermato. Resta ora da approvare un supplemento per finanziare gli aiuti all'Ucraina, Israele e Taiwan.

Gli Stati Uniti si preparano a lanciare una serie di attacchi contro obiettivi iraniani in Siria e in Iraq. Questo per lo meno è quanto indicano indiscrezioni della Cbs, a cui funzionari della Casa ... (open.online)

Il presidente USA Joe Biden firma un disegno di legge per evitare lo shutdown . Il Congresso americano ha votato per un breve finanziamento del governo federale che evita così lo shutdown fino almeno ... (periodicodaily)

Usa: evitato in extremis shutdown, Senato approva pacchetto da 1.200 mld - La svolta nella notte: dossier a Biden per la firma finale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mar - Il Senato americano evita in extremis il parziale shutdown del governo, approvando nella no ...borsa.corriere