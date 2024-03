Bere acqua e sale la mattina a digiuno è la nuova moda delle star per eliminare la ritenzione idrica | funziona davvero? Parla l’esperto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Tenetevi forte, perché c’è unabevanda che esperti influencer stanno promuovendo e che, bevuta lao in altri momenti della giornata, darebbe risultati sorprendenti per la nostra salute e bellezza. Se state però pensando a un nuovo prodotto appena brevettato, sarete delusi perché sisolo di. Una cosa semplice, da preparare in un attimo a casa e che apporta minerali per ottenere anche un effetto energetico e migliorare la concentrazione. Lanon è frutto della promozione di medici esperti ma dell’attività di una wellness guru come la top model Elle Macpherson. L’influencer ha infatti raccontato che ogni sera prepara sul suo comodino un bicchiere d’arricchita da un pizzico dirosa ...