Benevento-Monopoli 0-1 | Messina-Foggia 0-3 | Virtus Francavilla Fontana-Monterosi Tuscia 2-0 Calcio serie C girone C

(Di sabato 23 marzo 2024) Che bel pomeriggio per la Puglia inC.0-1,0-3,2-0. In particolare da segnalare la tripletta di Millico delche grazie a due successi consecutivi è rientratov(a, quota 45 punti in classifica) in zona playoff.sono invece ancora lontane dall’uscita dalla zona playout quando mancano cinque giornate al termine della stagione regolare. Domani alle 17,30 si disputerà Brindisi-Taranto: ionici ospiti dell’ultima in classifica che con 15 punti è ad un passo dalla retrocessione matematica in...

Benevento-Monopoli sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Nel girone C si scende ... (sportface)

Tempo di lettura: < 1 minutoScelte fatte per mister Auteri che ha confermato le attese della vigilia in difesa affidandosi a Berra, Terranova e Pastina. Novità in mezzo al campo dove le non ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 7 minutiQuello che doveva essere un turno per allungare il sogno della B diretta si è rivelato, al contrario, un vero e proprio incubo per il Benevento . Il Monopoli , così come era ... (anteprima24)

Benevento-Monopoli 0-1, Messina-Foggia 0-3, Virtus Francavilla Fontana-Monterosi Tuscia 2-0 - Che bel pomeriggio per la Puglia in serie C. Benevento-Monopoli 0-1, Messina-Foggia 0-3, Virtus Francavilla Fontana-Monterosi Tuscia 2-0. In particolare da segnalare la tripletta di Millico del Foggia ...noinotizie

Calcio, Serie C: la Strega tradisce i 5000. Col Monopoli grave passo falso e finisce 0-1 per i pugliesi Sport - Mille ipotesi, tanti calcoli, ma la Strega ha fallito il primo degli ultimi sei appuntamenti del campionato per rincorrere la Juve Stabia: dopo il passaggio a vuoto delle vespe a Foggia, anche i ...realtasannita

Giugliano-Avellino: Tabellino e Cronaca in diretta - Tutto pronto per la diretta di Giugliano-Avellino, gara valevole per la 33esima giornata del Girone C di Serie C ...irpiniaoggi