Benevento da incubo | al ‘Vigorito’ vince il Monopoli 0-1 | Paleari colpevole | attacco sterile Auteri sbaglia formazione e cambi

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: 7 minutiQuello che doveva essere un turno per allungare il sogno della B diretta si è rivelato, al contrario, un vero e proprioper il. Il, così come era successo all’andata, ha assestato un fendente in pieno volto alla Strega sbancando (con merito) il ‘Ciro Vigorito’ con un gol di Tommasini al 72’, dopo una uscita a vuoto die la complicità di tutto il pacchetto arretrato giallorosso. Le notizie provenienti da Potenza con la Juve Stabia che si è imposta 2-1 contro il Sorrento hanno fatto il resto facendo precipitare i giallorossi di nuovo a -9 dalla vetta con le Vespe ormai con un piede e mezzo in serie B. SCELTE – Misterin difesa ha confermato quelle che erano le ipotesi della vigilia schierando Berra, Terranova al centro e Pastina a ...

