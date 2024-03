Beatrice Luzzi | cosa ha detto all’orecchio di Garibaldi? Spunta un “Ti amo” | le riflessioni dopo la sua eliminazione

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 23 marzo 2024) Tra Giuseppesarebbe potuto nascere un grande sentimento, ma come ribadito più volte dall' attrice, il bidello si sarebbe poi frenato e forse non avrebbe avuto davvero il coraggio di andare avanti. Il sentimento tra i due è però sempre stato molto evidente, fino all' ultimo.si sono detti ' Ti amo' all' orecchio? Ormai siamo agli sgoccioli del Grande Fratello e proprio pochi giorni prima della finalissima, Giuseppeè stato eliminato a sorpresa, lasciando di stucco soprattutto lui, che ha espresso tutta la sua delusione. Poco prima di uscire dalla porta rossa, c' è stato un abbraccio con tanto di bacio dato ae proprio quest' ultima le avrebbe sussurrato qual...