Baumgartner e Wirtz da record | l’austriaco segna dopo 6 secondi | il tedesco dopo 7

Wirtz is one second short of Baumgartner’s record - On Saturday, Christoph Baumgartner set the world record for the fastest goal ever scored in an international match in Austria's test match against Slovakia - and barely two hours later, he almost lost ...krone.at

Wirtz stahl Baumgartner beinahe seinen Weltrekord - Ähnlich wie Österreich legte auch Deutschland am Samstag einen absoluten Blitzstart in ein Testspiel hin. Unsere Nachbarn waren allerdings etwas langsamer.laola1.at

Schnellstes Länderspiel-Tor: Wirtz schreibt DFB-Geschichte - Der DFB-Elf gelang im Testspiel gegen Frankreich ein Traum-Auftakt ins EM-Jahr 2024: Nach nur acht Sekunden brachte Florian Wirtz die deutsche Nationalmannschaft in Führung - ein Rekord.kicker.de