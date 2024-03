Bastianini pilota ‘da domenica’ | allergico alla Sprint Race | un problema nella MotoGP attuale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Eneanon riesce ancora a svoltare in questo inizio di stagione e si deve accontentare di un deludente sesto posto al termine delladi Portimao valevole per il Gran Premio del Portogallo 2024, seconda tappa del Mondiale. Un risultato decisamente al di sotto delle aspettative per il romagnolo, che in mattinata aveva impressionato in qualifica centrando la seconda pole position della carriera in top class. La tavola era apparecchiata per una manche da assoluto protagonista, ma il tutto si è complicato pochi secondi prima dello spegnimento dei semafori in griglia. “Bestia” infatti non è riuscito ad azionare l’abbassatore della sua GP24, facendo fatica a limitare l’impennata in partenza e perdendo subito diverse posizioni prima della staccata di curva 1. Il primo giro non è mai stato il piatto forte della casa per ...