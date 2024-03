Basket | Virtus Bologna e Olimpia Milano | in Eurolega è lotta serrata a tre turni dalla fine della regular season

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Settimana difficile, anzi difficilissima, per lain Europa. Al contrario, si è rivelata una boccata d’ossigeno di enormi dimensioni per l’, che per la prima volta sta assaporando davvero i play-in. Quei play-in che, fino a un mese e mezzo fa, le V nere sembrava non dover disputare e che ora, invece, appaiono nel loro destino. Ma andiamo con ordine. PartiamoSegafredo di Luca Banchi, che senza Daniel Hackett si è ritrovata a subire due pesantissime sconfitte a Kaunas e a Belgrado contro Zalgiris e Stella Rossa. In entrambe le occasioni sono 15 i punti di divario che le V nere hanno dovuto subire, fatto che le ha spedite all’ottavo posto in classifica con 17 vittorie e 14 sconfitte. Va chiarito subito il fatto che (almeno) i play-in non sono minimamente in pericolo, ma ...