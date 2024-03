Basket | successo esterno per Treviso in Serie A La Dolomiti Energia Trentino prevale in casa sulla Dinamo Sassari

A 48 ore di distanza dal ko in Lituania contro lo Zalgiris (96-81), la Virtus Bologna torna in campo in Eurolega per affrontare in trasferta la Stella Rossa Belgrado nella trentunesima giornata ... (oasport)

In Serie B femminile arriva la quarta vittoria consecutiva per il Robbiano, che va ad espugnare il campo di Bresso per 51-45. La migliore in campo per la formazione brianzola è stata Panighetti, ... (sport.quotidiano)