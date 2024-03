Basket Serie B La BCB in casa aspetta Cassino Obiettivo | inseguire i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Prima la salvezza, poi provare a puntare all’ottava posizione, ipotesi (la seconda) tutt’altro che impossibile per la Lissone Interni Brianzache con 28 punti può giocare ancora per un gran finale di stagione regolare. Servono prima di tutto i quattro punti derivanti dalle prossime due sfide – abbordabili – controquesta sera alle 20.30 e poi, nel turno infrasettimanale prima di Pasqua, al Palasojourner contro la pericolante Rieti. Stasera si gioca per la seconda volta al PalaReds di Bernareggio che finora non ha portato molto bene ai colori della squadra di Nazareno Lombardi battuta all’esordio contro la Bakery Piacenza che però è una delle squadre più in forma del girone di ritorno. Avrà fatto sicuramente bene la pausa per la Coppa Italia ai brianzoli che han perso tre delle ultime quattro gare giocate. ...