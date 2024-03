Basket serie b interregionale Use Computer Gross nella ’tana’ di Pavia per riprendere la marcia play-off

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Si alza ancora l’asticella delle avversarie dell’Usein questa seconda fase, per un posto nei-off di. Dopo Saronno, passato di misura al Pala Sammontana, stasera alle 21 i biancorossi saranno infatti di scena al Pala Ravizza, un parquet importante che ha visto in passato anchedi ben più alto livello, per affrontare. "Ci aspetta una vera e propria battaglia – spiega coach Luca Valentino – giocheremo in una piazza storica che ha ritrovato entusiasmo e che ha dichiarato di avere obiettivi importanti. Servirà entrare con grande determinazionepartita, sicuri di trovare un ambiente caldo ed una squadra che in casa non ha mai perso da inizio anno. Per assorbire il potenziale di ...