Basket serie A2 donne | una pedina fondamentale nel rush finale del torneo Ancora out Amatori Galli recupera Nasraoui per la sfida contro Giussano

(Di sabato 23 marzo 2024) SAN GIOVANNI La forte Meriemassente un mese per infortunio, ha ripreso gli allenamenti col gruppo e giovedì ha giocato la partitella in famiglia. "Sto bene, mi manca solo di giocare per tornare in forma. Lo sarò per i play-off. Non so se domenicailpotrò giocare qualche minuto. Sarò a pieno regime per la partita di Roma del 6 aprile". E suldi campionato Meriem afferma: "Faremo tutto il possibile per tornare al secondo posto. Non sarà facile, ma ci proveremo". Resta fuori Giorgia, mentre sono pronte la capitano Reggiani, Mioni e tutte le altre. La forza del grupposta nella difesa, cosa che incredibilmente non è stata efficaceil Costa Masnaga, che ha causato la sconfitta e la retrocessione dal secondo al terzo ...