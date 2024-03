Basket | Serie A2 2023 2024 | Forlì passa a Monferrato | ok Bologna e Cividale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Prosegue la fase ad orologio diA2. RISULTATI E CLASSIFICHE La Fortitudo(Gruppo Rosso) batte 77-63 Latina (Gruppo Verde) in trasferta. Bene Panni con 15 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. In doppia cifra anche Conti (13+5 rimbalzi), Freeman (12+10 rimbalzi), Bolpin (10+3+7), Ogden (10+5+4) e Taflaj (10+3 rimbalzi). Il miglior realizzatore ce l’ha Latina (Moretti con 17 punti e 8 rimbalzi), ma non basta per evitare la 23ª sconfitta stagionale, a fronte di sole 5 vittorie. Non sbaglia(Gruppo Rosso), chein casa di(Gruppo Verde) 77-75. Bene Pascolo con 20 punti e 7 rimbalzi. Buona prova di Johnson con 16 punti e 8 rimbalzi. Non basta ala grande partita di Pepper (24 punti 14 rimbalzi 5 assist). ...