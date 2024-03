Basket Al via la seconda fase degli Under 19 | 17 e 15 CmC | bilancio positivo per le compagini del settore giovanile

(Di sabato 23 marzo 2024)per le giovanili del Cmc che hanno chiuso la primae si apprestano alla. Gli19 di Lorenzo Suriano (nella foto) esordiscono nel girone I composto dalle prime 4 squadre del girone E (CM Carrara, Calcinaia, Versilia, Valdera) e le prime 4 del girone F (Argentario, Us Livorno, Gmv Ghezzano, Cus Pisa) con i risultati acquisiti nella prima. La classifica di partenza: Argentario 12; CmC e Calcinaia 10; US Livorno 6; GMV Ghezzano 4; Versilia, Valdera e CUS Pisa 2. L’19 ha chiuso la primaal primo posto (15 vittorie e 1 sconfitta). Al via anche ladell’14 che ha chiuso la primaprima a pari merito (14 vittorie e 2 ...

Ancora una prova di carattere per la Patrie Etrusca Basket che vince in casa al cospetto del favorito Pavia nel terzo turno del campionato Gold-in. Si tratta del secondo successo del team di ... (sport.quotidiano)

Inizia da Modena la Poule Play Out degli Aviators Lugo, chiamati in dieci partite a conquistare la salvezza . Un obiettivo assolutamente alla portata del team. Lugo esordirà sabato alle 18.30 sul ... (sport.quotidiano)

Si alza ancora l’asticella delle avversarie dell’Use Computer Gross in questa seconda fase, per un posto nei play-off di serie B interregionale. Dopo Saronno, passato di misura al Pala Sammontana, ... (sport.quotidiano)

Non c’è posto in Italia per un eretico come Trinchieri - Madre croata, nonna montenegrina, padre americano, ha rinunciato agli studi ad Harvard per fare l’allenatore di Basket. Un irregolare, un personaggio da culto che ha portato per la prima volta una squ ...editorialedomani

Legnano Basket in trasferta per sfidare in anticipo Rieti - La partita si terrà alle 20.30 di sabato 23 marzo al PalaSojourner a Rieti. La sfida sarà arbitrata da Marco Zuccolo (Pordenone) e da Matteo Migliaccio (Catanzaro) ...legnanonews

Black Panters Cup, al via la prima edizione del torneo giovanile di Basket sul lago di Como - Black Panters Cup è la prima edizione del torneo giovanile maschile e femminile internazionale di Basket sul lago di Como. Circa 300 ragazzi provenienti ...basketinside