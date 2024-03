Basket a2 femminile Giara Vigarano in casa con Matelica

(Di sabato 23 marzo 2024) Ladel coach Castelli è ormai pronta a ritornare davanti al pubblico amico: al Pala, oggi pomeriggio (ore 18.30), le biancorosse ospiteranno l’Halley Thunderdel coach Sorgentone, compagine attestata al sesto posto della graduatoria.ha riabbracciato Minelli, reduce dall’esperienza più che positiva con l’Italia Under 20, ma solamente all’ultimo saprà se potrà contare sull’apporto di Gorjanacz, ferma in questi giorni a causa di noie a un polpaccio. Chi sarà sicuramente fuori inmarchigiana è l’esperta Gonzalez, operata al ginocchio infortunato. L’Halley Thunder resta squadra pericolosa, che punta a un posto play off con i punti, oltre 13 a gara, di Gramaccioni; attenzione massima pure sulla lunga Poggio (11 punti e 10 rimbalzi di media), sull’esterna lituana ...

