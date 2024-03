Bari | Ronzulli si sfila dal fronte del centrodestra | “Questo Far West è sbagliato Modi che non approvo”

(Di sabato 23 marzo 2024) “Se ci sono state infiltrazioni mafiose sarà il ministero degli Interni a intervenire, mafarnon lo“. Parola di Licia. Nel giorno in cui la città discende in piazza stringendosi attorno al sindaco Antonio Decaro, la vicecapogruppo dei senatori di Forza Italia rompe ildel. Nei giorni scorsi, infatti, il Viminale guidato da Matteo Piantedosi ha nominato la commissione di accesso finalizzata alla verifica dell’ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Una mossa decisa dal ministro leghista a pochi mesi dalle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, dopo settimane di pressing da parte dei parlamentari pugliesi di. “Da pugliese è innegabile che ...

