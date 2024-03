Bari | Emiliano choc | “Decaro minacciato | lo portai dalla sorella del boss e dissi ‘te lo affido' ” – Video

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Sta facendo discutere l'aneddoto raccontato dal governatore della Puglia, Michele, durante la manifestazione di oggi a sostegno del sindaco diAntonio. Facendo riferimento agli anni in cui era sindaco,, parlando dal palco, come mostra ildella diretta postato dallo stessosu Facebook, ha rivelato una storia che

VIDEO al link di seguito: https://www.facebook.com/share/v/ERcu61BQ921bc8Xb/ “Ora il sindaco Decaro è in pericolo . È già sotto scorta. Se qualcuno gli dà l’impressione che il ministro dell’Interno, ... (noinotizie)

Il caso del Comune di Bari si allarga sempre di più. Dopo la decisione del ministro degli Interni Piantedosi di mandare una commissione in Puglia per verificare se all'interno della Giunta guidata ... (affaritaliani)

“L’antimafia di Decaro è cominciata così”. Michele Emiliano dal palco della manifestazione di Bari in difesa del sindaco racconta . E spiega che Decaro , a quel tempo assessore al traffico, si ... (secoloditalia)

Bari, Tenerini (Fi): 'Grave se Emiliano affidò Decaro ai clan' - “È gravissimo quanto affermato dal governatore Emiliano durante la manifestazione di Bari. Da un video diffuso sui sociale emerge che affidò l’attuale sindaco di Bari Antonio Decaro, all’epoca suo ass ...giornaledipuglia

Bari, Emiliano choc su Decaro: «Lo portai dalla sorella del boss Capriati e le dissi "te lo affido"» - Sta facendo discutere l'aneddoto raccontato dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, durante la manifestazione di oggi a sostegno del sindaco di Bari Antonio Decaro. Facendo riferimento agli ...ilmessaggero

Bari: Fratoianni (Avs), destra cerca di sciogliere il Comune in prima linea contro i clan - "Di fronte ad un governo in cui ci sono ministri accusati di reati gravi, in cui sono stati sottosegretari accusati di reati molto ...agenzianova