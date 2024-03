Bari | Emiliano choc | “Decaro minacciato | lo portai dalla sorella del boss e dissi ‘te lo affido' ” – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Sta facendo discutere l'aneddoto raccontato dal governatore della Puglia, Michele, durante la manifestazione di oggi a sostegno del sindaco diAntonio. Facendo riferimento agli anni in cui era sindaco,, parlando dal palco, come mostra ildella diretta postato dallo stessosu Facebook, ha rivelato una storia che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chef Rubio: “GoFundMe ha chiuso le mie raccolte fondi, dice che finanzio il terrorismo” Russia, morto impiccato vice presidente Lukoil: è quarto dirigente in due anni Usa, 15enne afroamericano autistico ucciso da un agente: brandiva attrezzo da giardino Fedez il 2 aprile a ‘Belve’ per ‘dire ciò ...